Libia: Mellitah Oil and Gas sospende reclutamento lavoratori stranieri per coronavirus

- Mellitah Oil & Gas Company (Mog) ha annunciato la sospensione dei suoi voli che portano personale straniero nei suoi siti in Libia "fino a nuovo avviso a causa del coronavirus", che si è diffuso in diversi paesi tra cui l'Italia. "Mellitah dipenderà dal suo personale libico che lavora in altre posizioni per coprire il deficit previsto a seguito della partenza di alcuni membri del personale straniero", ha aggiunto la società in una nota, rilevando che questa decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation e Mellitah Management Committee al fine di mantenere la sicurezza del personale. La società ha indicato che si affida alla consapevolezza e alla comprensione di tutti gli utenti in tutte le località fino a quando questa crisi non sarà risolta. (Lit)