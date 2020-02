Coronavirus: Conte, coordinamento tra Stato e Regioni funziona bene

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, "come ribadito tutti i giorni, è pienamente soddisfatto del livello di collaborazione sin qui attuato con i presidenti delle Regioni interessate nella gestione dell'emergenza sanitaria". Lo chiarisce una nota di palazzo Chigi, dopo le polemiche da parte di alcuni governatori in merito alle affermazioni del premier sulla necessità di un'azione più coordinata con i presidenti di Regione per fermare il coronavirus Covid-19. "Il coordinamento tra i vari livelli istituzionali funziona molto bene - prosegue - ed è fondamentale per riuscire a contenere nel migliore dei modi questa emergenza. Così è stato ad oggi e così, è l’auspicio, dovrà essere anche in futuro con tutte le Regioni, con le quali bisogna essere pronti a creare iniziative ancora più coordinate laddove fosse necessario". (Rin)