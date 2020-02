Usa: Corte suprema verso ok a gasdotto che attraversa Appalachian Trail

- La Corte suprema sembra non abbia intenzione di dare spazio alle richieste dei gruppi ambientalisti che vorrebbero fermare un gasdotto da 8 miliardi di dollari che attraversa l'Appalachian Trail, uno dei più famosi sentieri naturali della costa est degli Stati Uniti. Anche i membri più progressisti della Corte suprema sembrano essere scettici sulla valenza legale delle richieste dei gruppi ambientalisti, scrive il “New York Time”. Il caso riguarda l’Atlantic Coast Pipeline, che dovrebbe fornire gas naturale estratto in Virginia occidentale, passando attraverso il famoso sentiero escursionistico, nel tratto della Carolina del Nord. Nel 2019 un tribunale federale d’Appello aveva dato ragione agli ambientalisti, sostenendo che la concessione per il passaggio dovesse essere tolta, ma sembra che la Corte suprema possa ribaltare la decisione.(Nys)