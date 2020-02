Roma: autobus in fiamme in via Pietro Frattini - Foto 2

Roma, 24 feb 21:08 - (Agenzia Nova) - Il pullman distrutto dalle fiamme in foto diffuse in una nota di Valerio Garipoli già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI e Federico Rocca responsabile enti locali Fratelli d’Italia (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il pullman distrutto dalle fiamme in foto diffuse in una nota di Valerio Garipoli già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI e Federico Rocca responsabile enti locali Fratelli d’Italia (Com)