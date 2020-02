Coronavirus: Conte, condividiamo preoccupazioni Oms, ma nessuna sottovalutazione

- Il governo condivide le preoccupazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e non sottovaluta il coronavirus Covid-19. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando alla sede della Protezione civile a Roma, rispondendo a una domanda. “Noi le preoccupazioni le condividiamo e di sicuro non le prendiamo sotto gamba. La preoccupazione l’abbiamo sempre avuta e non sottovalutiamo questo fenomeno”, ha aggiunto.(Rin)