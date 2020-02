Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE-Presentazione del quinto rapporto sulle città - politiche urbane per le periferie di Urban. Tra i presenti: Giovanni Caudo, presidente Municipio Roma III, Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, il curatore Giovanni Laino, presidente del Comitato scientifico di Urban@it -Università Federico II di Napoli, il senatore Andrea Causin, Roberto Morassut, sottosegretario all'Ambiente, Fabio Giglioni, docente di diritto amministrativo - Sapienza Università di Roma, Valentina Orioli, vice presidente vicaria di Urban@it e assessore all'Urbanistica e ambiente del Comune di Bologna, Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e Daniela De Leo, docente di Urbanistica - Sapienza Università di Roma. Senato, sala degli Atti parlamentari, piazza della Minerva 38 (ore 11)Cerimonia di inaugurazione del nuovo sportello Atm bancomat installato dalla Bcc dei Castelli Romani e del Tuscolo nel centro storico di Monte Porzio Catone. Monte Porzio Catone, via Cavour, 10 (ore 11:30)Iniziativa "Roma, Città, Regione. Una nuova idea di mobilità per una Regione Capitale" promossa dalla Cgil e dalla Filt Cgil regionali. Sarà presentato un progetto di analisi e proposta sulla mobilità a Roma e nel Lazio a cura del Dipartimento Formazione e del Centro Studi della Filt Cgil. I lavori saranno aperti dal segretario generale della Filt Cgil di Roma e del Lazio Eugenio Stanziale e conclusi dal segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio. Parteciperanno all'incontro Mauro Alessandri, assessore regionale alla Mobilità, il senatore Bruno Astorre, Pietro Calabrese, assessore Città in Movimento di Roma Capitale, Amalia Colaceci, presidente di Cotral, Arrigo Giana, presidente di Agens, Paolo Simioni, presidente di Atac e Michele Azzola, segretario generale Cgil di Roma e del Lazio. Polo Museale Atac, via Bartolomeo Bossi, 7 (ore 16)Dopo Casetta Rossa a Garbatella, un'altra realtà a Roma sposa il pasto sospeso. Presentazione del progetto con due testimonial d'eccezione che hanno hanno fatto dei diritti la loro bandiera, Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo. L'iniziativa è a sostegno del progetto "cucine resistenti" volto a promuovere e diffondere la pratica del pasto sospeso e con l'occasione sarà presentato il loro libro 'Il Coraggio e L 'Amore' con l'introduzione di Gianluca Peciola, Francesca Corbo di Casetta Rossa e Stefano Veglianti del V Municipio. Libreria Caffè Letterario Rinascita 2.0, via Dignano D'Istria 37 (ore 18) (Rer)