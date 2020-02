Coronavirus: Conte, anche Regioni contro sospensione Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i presidenti delle Regioni sostengono che la sospensione del trattato di Schengen per fare fronte all’emergenza coronavirus Covid-19 non sarebbe sostenibile e perseguibile. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando alla sede della Protezione civile, a Roma. “Abbiamo ragionato come e perché - ha spiegato Conte - e tutti hanno condiviso che non è alla nostra portata, non è sostenibile e perseguibile la sospensione di Schengen".(Rin)