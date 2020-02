Coronavirus: Usa, Casa Bianca chiederà al Congresso fondi di emergenza

- L'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di chiedere al Congresso di approvare fondi di emergenza per rispondere alla rapida diffusione del nuovo coronavirus. "Abbiamo bisogno di alcuni finanziamenti per assicurarci di (...) proteggere tutti gli americani, di proteggerci", ha detto il portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley, sull'emittente televisiva “Fox News”. Le dimensioni e la portata della richiesta di finanziamento non sono ancora note anche se “Politico” e il quotidiano “Washington Post” hanno riferito che l'amministrazione potrebbe richiedere 1 miliardo di dollari al Congresso. Finora negli Stati Uniti sono stati registrati almeno 53 casi positivi al coronavirus, ma il numero è destinato a crescere. L'amministrazione Trump si sta preparando per un possibile focolaio di coronavirus che potrebbe colpire migliaia di persone, mettendo a repentaglio la risposta del dipartimento per la salute pubblica del governo e minacciando un rallentamento economico nel caldo della campagna di rielezione del presidente Donald Trump. L'epidemia, iniziata a dicembre e diffusa in 28 Paesi, ha fatto ammalare più di 77.000 persone in Cina e ne ha uccise oltre 2.400. (Nys)