Coronavirus: Boccia, enti locali seguano indicazioni dello Stato

- Il verificarsi dei recenti avvenimenti di emergenza sanitaria da Covid-19 esigono la massima attenzione da parte di tutti i livelli di governo per fronteggiare la situazione in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Lo scrive il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in una lettera inviata ai presidenti di Regione, Anci e Upi. "È pertanto prioritario non assumere iniziative autonome e non concordate. La situazione di emergenza va, infatti, fronteggiata con comportamenti e interventi omogenei, in modo da rendere più efficaci le misure di contenimento. L'Autorità nazionale - ha aggiunto il ministro Boccia al termine del vertice di governo a Palazzo Chigi - è al lavoro in maniera permanente presso la sede della Protezione civile, per fronteggiare in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, l'emergenza del Coronavirus". "Ho sentito personalmente -ha sottolineato - alcuni presidenti di Regione del Mezzogiorno per evitare l'adozione di nuove ordinanze che si sovrapporrebbero con le indicazioni del tavolo nazionale". (segue) (Rin)