Coronavirus: Boccia, enti locali seguano indicazioni dello Stato (2)

- Secondo Boccia, "è necessario essere rigorosi in questa fase, rassicurare le comunità perché le azioni messe in campo sono a tutela di tutti. Le ordinanze regionali non concordate saranno impugnate. Nel coordinamento previsto domani mattina dal tavolo permanente del governo in protezione civile raccordato con tutte le Regioni verranno fuori le indicazioni puntuali che dovranno osservare anche le Regioni non colpite direttamente da focolai connessi al Covid-19. Mai come in questo momento non hanno alcun senso provvedimenti autonomi e scollegati dalla regia nazionale". "Mentre tutti stanno lavorando e si stanno spaccando la schiena per fronteggiare l'emergenza, Salvini continua la sua campagna elettorale permanente. Vuole sapere perché l'ho definito untore? Legga Manzoni e capirà. Nel frattempo prenda esempio dagli altri leader delle opposizioni che pur criticando con durezza il governo su questo tema mantengono un atteggiamento corretto e responsabile", ha concluso. (Rin)