Usa: Corte suprema propensa a risarcimento da 4,3 miliardi di dollari del Sudan a vittime attentati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti è propensa a richiedere al Sudan un risarcimento di 4,3 miliardi di dollari in danni ai familiari delle persone uccise o ferite negli attentati del 1998 alle ambasciate statunitensi in Kenya e in Tanzania, di cui Khartum è stato considerato complice. I bombardamenti, quasi simultanei nelle ambasciate, hanno ucciso 224 persone e ferito migliaia. Fu uno primi grandi attacchi agli obiettivi statunitensi di al Qaida. Il caso dinanzi alla Corte suprema riguarda le azioni legali intentate dalle vittime e dalle loro famiglie contro il Sudan, accusato di aver causato i bombardamenti aiutando al Qaida e il leader Osama bin Laden, che visse in Sudan negli anni '90. I giudici della Corte Suprema, nell'ascoltare l'avvocato del Sudan, sono sembrati più aperti alle argomentazioni dell'avvocato delle vittime e di un avvocato del governo degli Stati Uniti. (segue) (Nys)