Canada: Teck annulla progetto della miniera di sabbie bituminose Frontier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sfortunatamente, il crescente dibattito su questo tema ha posto Frontier e la nostra azienda esattamente davanti a questioni molto più ampie che devono essere risolte. In quel contesto, è ora evidente che non esiste un percorso costruttivo per il progetto", ha affermato l'amministratore delegato e presidente Don Lindsay. La stampa canadese ha affermato che il consiglio di amministrazione di Teck ha recentemente espresso preoccupazione per il fatto che Frontier sarebbe potuto diventare obiettivo di proteste, attirando così l'attenzione sul suo business improntato sul carbone. (Nys)