Coronavirus: D'Amato, fake news chiusura scuole e divieto manifestazioni nel Lazio

- "Le notizie che stanno circolando riguardo alla presunta chiusura delle scuole e al divieto di manifestazioni pubbliche nel Lazio sono completamente prive di fondamento". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio, Alessio D'Amato. "Nell'invitare tutti ad arginare fake news che alimentano solo insicurezza nella popolazione, ribadiamo con forza - sottolinea l'assessore - che nella nostra Regione non è stato segnalato alcun caso di infezione da coronavirus autoctono e che i casi individuati sono stati 3 in totale, di cui un paziente guarito e uno ormai negativo". (Rer)