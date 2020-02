Usa: media, Trump ha chiesto lista dei funzionari sleali nel governo

- La Casa Bianca su ordine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso degli ultimi 18 mesi ha creato diversi elenchi dettagliati di funzionari del governo sleali. Allo stesso tempo, l’amministrazione Trump ha costituito delle liste di possibili sostituti vicini alle posizioni del presidente. Lo scrive “Axios” citando diverse fonti anonime vicine alla Casa Bianca. Anche se sembra che la diffidenza di Trump verso i funzionari statali si sia intensificata dopo la fine del suo processo di impeachment, i dati di “Axios” mostrano come il presidente Usa da molto tempo dia la caccia alle persone non in linea con le sue politiche sia all’interno della Casa Bianca e che nel governo degli Stati Uniti.(Nys)