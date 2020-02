Usa-Russia: Casa Bianca smentisce interferenze di Mosca per rielezione di Trump

- Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa, Robert O’Brien, ha negato che la Russia starebbe cercando di interferire nelle elezioni del 2020 per aiutare il presidente Usa, Donald Trump. Le sue parole contraddicono quanto affermato dall’intelligence Usa, che invece crede che il Cremlino abbia già iniziato un piano di propaganda a favore di Trump e del candidato alle primarie del Partito democratico, Bernie Sanders. “Il consulente per la sicurezza nazionale ha un ottimo accesso alla nostra intelligenza. Non ho visto alcuna informazione secondo cui la Russia stia facendo qualcosa per tentare di rieleggere il presidente Trump", ha dichiarato O'Brien in un'intervista al network televisivo “Abc”. (segue) (Nys)