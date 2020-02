I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: il ministro dell'Interno del Gna Bashagha invita gli Usa ad aprire una base militare nel paese - Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha invitato gli Stati Uniti ad aprire una base in Libia per contrastare l'influenza russa in Africa. Intervistato dall'agenzia di stampa statunitense "Bloomberg", Bashagha ha spiegato che la proposta è arrivata dopo che il segretario della Difesa Usa, Mark Esper, ha presentato un piano che prevede di ridurre la presenza militare degli Stati Uniti in Africa e di concentrare nuovamente gli schieramenti a livello globale per affrontare la Russia e la Cina. Il ministro ha affermato che "la ridistribuzione non è chiara per noi, ma speriamo che includa la Libia in modo che non lasci uno spazio per il quale la Russia possa trarre vantaggio". Bashaga ha sottolineato che "il sostegno della Russia alle forze di Khalifa Haftar fa parte di una strategia più ampia". Secondo il ministro del Gna, "o russi non sono in Libia solo per Haftar, ma hanno una strategia più ampia in Libia e Africa". Un rapporto pubblicato dal Pentagono il 7 febbraio scorso ha posto le condizioni del comando militare degli Stati Uniti in Africa (Africom) per riportare le sue forze in Libia e continuare le operazioni nella lotta contro il terrorismo e i gruppi estremisti violenti. La leadership di Africom ha informato il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che "una delle condizioni per riportare le forze in Libia è un cessate il fuoco per assicurare che nessun gruppo colpisca erroneamente le forze Usa". (segue) (Res)