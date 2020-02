I fatti del giorno - Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Qatar: domani emiro Tamim in visita ufficiale ad Algeri - Prenderà il via domani, 25 febbraio, la visita dell'emiro del Qatar, Tamim Bin Hamad al Thani, in Algeria. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza della Repubblica, precisando che si tratta di una visita di un giorno. L'emiro incontrerà il capo dello Stato, Abdelmadjid Tebboune, con cui discuterà di una serie di temi di interesse bilaterale. La missione dell'emiro del Qatar segue il viaggio in Tunisia che ha coinciso con la settimana dedicata al voto di fiducia sul nuovo governo del premier incaricato Elyes Fakhfakh. La tempistica della visita è destinata a suscitare polemiche per il presunto ruolo dei Fratelli musulmani e del Qatar nella formazione del nuovo esecutivo che dovrebbe beneficiare del sostegno di Ennahda, principale partito islamista del paese e prima forza politica dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale tunisino. Il Qatar, unico paese del Golfo dichiaratamente filo turco e vicino all’Iran, sta cercando di giocare una partita sempre in parallelo ai propri avversari rappresentati da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. La visita dell'emiro nei due paesi del Nord Africa avviene poche settimane da quella del ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, che ha visitato i due paesi ai inizio gennaio e ai primi di febbraio. (Res)