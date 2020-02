Puglia: rinviata dalla Regione conferenza su "Periferie al Centro"

- Rinviata per "motivi di contingenza" a data da definire la conferenza stampa su "Periferie al Centro", intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia. La conferenza, come ha fatto sapere la Regione, era inizialmente prevista per domani alle 10.30 in Fiera del Levante. (Ren)