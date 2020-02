Coronavirus: Abruzzo, niente obbligo mascherine per utenti in Regione

- "A seguito di confronti svolti in queste ore con le autorità competenti ministeriali e di Protezione civile nazionale, si è reso opportuno annullare la disposizione, precedentemente annunciata, circa l'uso delle mascherine per l'utenza che accede all'interno degli uffici della Regione, in attesa di specifiche comunicazioni ministeriali. Restano, nel frattempo, valide tutte quelle misure e raccomandazioni in materia di contagio, diramate dal Ministero della Salute, soprattutto riferite ai luoghi pubblici particolarmente a rischio". Lo ha reso noto la Regione Abruzzo. (Ren)