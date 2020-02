Coronavirus: gli induisti d'Italia prendono precauzioni, si può adorare dio anche da casa

- Il coronavirus costringe anche le comunità religiose a prendere precauzioni. In molte chiese e diocesi del nord Italia è stato disposto lo svuotamento delle acquasantiere, lo scambio del gesto di pace senza stretta di mano e sono state previste altre regole per evitare il contagio. Ma non sono solo i cattolici a cambiare le loro abitudini. Anche gli induisti d'Italia varano le loro indicazioni anticoronavirus. In una nota inviata ai fedeli, l'Unione induista invita alla prudenza: "L'epidemia in corso del Coronavirus ci chiede di invitare tutti, in particolar modo i rappresentati dei templi e delle comunità, all'attenzione, alla responsabilità e alla collaborazione". Secondo gli induisti d'Italia "è difficile sapere che cosa può succedere, ma se ci comportiamo correttamente, con prudenza e prevenzione, possiamo fare molto". D'altronde, "attenzione non significa paura" e "Dio si può adorare anche nella propria casa, con ardore e devozione". (Rer)