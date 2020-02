Coronavirus: Croazia, cancellate gite scolastiche nel Nord Italia

- Il ministero dell'Istruzione croato ha disposto oggi la cancellazione di gite scolastiche previste nel Nord Italia per il prossimo mese. Lo ha riferito oggi l'emittente "N1", secondo cui il ministero degli Esteri ha a propria volta raccomandato di non partire per la zona settentrionale dell'Italia. Le autorità croate hanno disposte sorveglianza sanitaria per chi arriva dall'Italia. In Croazia non è ancora stato rilevato nessun caso di Covid-19. (Zac)