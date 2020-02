Croazia-Regno Unito: premier Johnson incontra omologo Plenkovic, confermata volontà rafforzamento rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Regno Unito Boris Johnson ha incontrato oggi a Londra l'omologo croato Andrej Plenkovic, durante la visita di quest'ultimo al Summit di investimenti nei Balcani occidentali organizzato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Tportal", Plenkovic si è congratulato con Johnson per la nomina a primo ministro, augurandogli "molto successo nel condurre il paese in circostanze impegnative in vista della conclusione dell'uscita dall'Unione europea". Nel corso del colloquio, i due hanno ribadito l'orientamento a rafforzare i rapporti bilaterali. Plenkovic ha detto di guardare con ottimismo "al proseguimento della cooperazione e al rafforzamento dei rapporti politici ed economici tra i nostri due paesi". Nel proprio primo incontro dalla nomina, Johnson ha evidenziato l'impegno di Londra a rafforzare i rapporti bilaterali con la Croazia. I due hanno inoltre affrontato l'argomento della situazione in Bosnia-Erzegovina e nei Balcani occidentali. (Zac)