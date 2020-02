Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti

- Al termine di un tira e molla durato più di un anno, il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, e l’ex leader dell’opposizione armata Riek Machar hanno finalmente accettato di formare il governo di unità nazionale, previsto dall’Accordo di pace rivitalizzato firmato ad Addis Abeba nel settembre 2018. L’accordo sul nuovo governo, firmato sabato scorso a Giuba alla presenza dei leader e dei mediatori regionali e internazionali, è stato raggiunto dopo essere stato più volte rinviato: inizialmente previsto entro il 12 maggio 2019, la data è infatti slittata dapprima al 12 novembre, poi di altri 100 giorni, fino al termine ultimo del 22 febbraio (pena le nuove sanzioni minacciate dall’Unione africana). Contestualmente alla firma dell’accordo, il presidente sud sudanese ha sciolto il vecchio governo e ha nominato Machar come nuovo primo vicepresidente del paese, incarico che deteneva fino allo scoppio del conflitto, avvenuto nel dicembre 2013. Il governo di unità nazionale sarà formato da un totale di quattro vicepresidenti, 35 ministri, dieci viceministri così distribuiti: due vicepresidenti, venti ministri e cinque viceministri spetteranno al Movimento di liberazione del popolo del Sudan (Splm) del presidente Kiir; al Movimento di liberazione del popolo del Sudan all'opposizione (Splm-Io), guidato da Machar, spetteranno in totale nove ministri, tre viceministri e 128 deputati; l’Alleanza dell'opposizione del Sud Sudan (Ssoa) avrà un vicepresidente, tre ministri, un viceministro e 50 membri del parlamento; il raggruppamento noto come Altri partiti politici (Opp) dell’opposizione sarà rappresentato con un ministro, un viceministro e 30 membri del parlamento; il gruppo degli ex detenuti (Fd) avrà un vicepresidente, due ministri e dieci membri del parlamento. Quanto ai membri del parlamento, saranno un totale di 550 di cui 332 esponenti del Splm, 128 del Splm-Io, 50 del Ssoa, 30 dell’Opp e 10 del Fd. (segue) (Res)