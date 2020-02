Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sbloccare l’impasse sull’accordo è stata la decisione annunciata lo scorso 15 febbraio dal presidente Kiir di ridurre da 32 a 10 il numero di stati del Sud Sudan, richiesta sostenuta da tempo dagli ex gruppi armati, anche se la creazione di tre nuove aree amministrative (Abyei, Ruweng e Greater Pibor) – non prevista dall’accordo – è stata contestata dall’opposizione. “Il Sud Sudan è stanco della guerra e merita pace e stabilità per lo sviluppo del paese”, ha affermato Kiir nell’annunciare la formazione del governo di unità, avvenuto nell’ultimo giorno utile prima della scadenza fissata dai mediatori. Prima dell’annuncio di Kiir, la questione del numero di stati e dei confini amministrativi – secondo il governo di Giuba questi sarebbero dovuti rimanere 32, mentre i ribelli chiedevano di tornare ad un sistema più ristretto con 10 stati – e la mancata integrazione di diverse forze di combattimento erano stati gli ostacoli principali al completamento del processo di pace. Il Movimento di liberazione del popolo del Sudan all'opposizione (Splm-Io), principale gruppo dell'opposizione armata sud sudanese, aveva dichiarato il mese scorso che non avrebbe preso parte al nuovo governo di transizione prima della risoluzione della controversia e a nulla era valsa la proposta di mediazione avanzata dall’Autorità intergovernativa per lo Sviluppo (Igad) di istituire 23 stati, ma bocciata da entrambe le parti. Un muro contro muro che aveva portato i paesi della cosiddetta Troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia, mediatori del processo di pace) a dissuadere le parti in conflitto dall’intraprendere azioni “unilaterali” che mettessero a repentaglio il processo di pace. (segue) (Res)