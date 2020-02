Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (3)

- La formazione del governo di unità è stata accolta con favore dai paesi della Troika, che hanno al contempo invitato le parti a continuare a lavorare con spirito di compromesso durante il periodo di transizione. “Perché il periodo di transizione abbia successo, è necessario che lo spirito di collaborazione continui, supportato dalle voci attive, impegnate e libere dei cittadini e della società civile”, si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata dai governi di Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia. La Troika sottolinea inoltre come il recente compromesso raggiunto sul numero degli stati e le disposizioni in materia di sicurezza creino, per la prima volta dall’indipendenza del 2011, un'opportunità per il paese di fare progressi. “A quasi nove anni dall'indipendenza del Sud Sudan, questa è un'opportunità per la leadership politica di far progredire il proprio paese verso la prosperità e la pace, facendo progressi significativi in termini di disposizioni del settore della sicurezza, agenda delle riforme, giustizia e responsabilità transitorie e preparativi per elezioni credibili e sicuri”, conclude la nota. Ad accogliere con favore la formazione del nuovo governo è stato anche il capo di Stato sudafricano e presidente di turno dell’Unione africana, Cyril Ramaphosa, secondo cui l’accordo “contribuirà a preservare l'unità della popolazione del Sud Sudan e a creare una pace e una stabilità durature nel paese”. Ramaphosa ha inoltre elogiato entrambi i leader per lo “spirito di compromesso” che ha spianato la strada alla formazione del governo di unità nazionale, definito un "punto di svolta” negli sforzi per portare unità, pace e stabilità in Sud Sudan. Un plauso è giunto anche dal segretario generale della Lega araba, Ahmed Abul-Gheit, il quale ha salutato la decisione di formare il nuovo governo come un “passo importante” verso la costruzione della sicurezza e della stabilità nel paese. (segue) (Res)