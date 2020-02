Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Comunità di Sant’Egidio – presente con una sua delegazione in Sud Sudan – si rallegra per l’intesa tra il presidente Kiir e il leader dell'opposizione Machar, considerandolo un incoraggiamento a proseguire con ancora più convinzione il ruolo di mediatore, portato avanti ormai da tempo dalla Comunità per giungere alla pace in questo paese, dopo dolorosi anni di guerra civile. “Si tratta – spiega in un comunicato il segretario generale di Sant'Egidio, Paolo Impagliazzo – di un importante tassello per sostenere il cammino verso la pace e la definitiva cessazione delle ostilità, deciso da tutte le parti in lotta lo scorso gennaio a Roma”. Proprio a Sant’Egidio infatti, grazie alla mediazione della Comunità, è stata firmata il 13 gennaio scorso la Dichiarazione di Roma, alla quale hanno aderito anche i gruppi dell’opposizione che erano rimasti fuori dagli accordi di Addis Abeba del 2018, riunendo per la prima volta tutte le parti politiche del paese. Il documento, risultato di un lungo lavoro di mediazione tra le parti, si basa su tre i cardini: l'impegno alla cessazione delle ostilità; l'impegno a discutere e a valutare insieme - a Sant'Egidio - meccanismi per risolvere le divergenze; la garanzia per le organizzazioni umanitarie di poter operare nel paese a sostegno della popolazione civile. (segue) (Res)