Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (5)

- La Dichiarazione è stata firmata dai membri della delegazione del governo centrale del Sud Sudan, dai rappresentanti dei Movimenti di opposizione sud sudanesi che non hanno aderito all'accordo di pace rivitalizzato del 2018 ad Addis Abeba (Ssoma) e da quelli delle opposizioni firmatarie dell'accordo. Nella dichiarazione finale si era espressa anche gratitudine per quanto aveva fatto papa Francesco con il suo appello a lasciare da parte le differenze e a cercare ciò che unisce, inginocchiandosi davanti ai leader del paese per implorare la pace. Successivamente, a metà febbraio, si è tenuto, sempre a Sant’Egidio, il primo round negoziale a seguito della Dichiarazione di Roma. Alle trattative hanno partecipato una cinquantina di delegati in rappresentanza del governo del paese africano, di tutte le forze politiche dell’opposizione (Ssoma, Splm-Io, Ndn, Opp, Fds) e di alcuni osservatori internazionali, tra cui l'Autorità intergovernativa per lo Sviluppo (Igad), le Nazioni Unite e l’Unione europea. L’incontro, svoltosi grazie alla mediazione di Sant’Egidio, ha sancito l’ingresso del Ssoma, sigla che riunisce tutti i movimenti di opposizione che non hanno aderito all’accordo di pace di Addis Abeba del settembre 2018, nel meccanismo di verifica e monitoraggio del cessate il fuoco. Il negoziato, conclude la nota, proseguirà nelle prossime settimane sulla governance e le cause principali del conflitto. Il prossimo round, che si svolgerà nel mese di marzo, sarà dedicato all’incontro tra i capi militari che dovranno rendere operative le decisioni prese in merito al cessate il fuoco. (segue) (Res)