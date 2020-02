Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (6)

- Ora che il nuovo governo di unità è stato formato, sono ancora diverse le questioni da risolvere per la piena attuazione dell’Accordo di pace rivitalizzato. Fra queste, oltre alla questione già citata dei confini (in particolare la creazione delle nuove tre aree amministrative di Abyei, Ruweng e Greater Pibor, tutt’ora non gradita ai gruppi dell’opposizione), ci sono infatti ancora da risolvere le questioni riguardanti l'unificazione delle forze armate, il ritorno dei rifugiati e le riforme economiche. Quest’ultimo punto, in particolare, è un tema estremamente sensibile, trattandosi di un’economia fiaccata da sei anni di conflitto e, ad oggi, ancora quasi interamente dipendente dalle entrate petrolifere: in tal senso, solo un accordo di pace vincolante e duraturo sarebbe in grado di rilanciare la produzione petrolifera che si attesta attualmente a 180 mila barili al giorno, in calo rispetto al picco di 250 mila barili al giorno registrato prima dello scoppio del conflitto, nel 2013. Sebbene la formazione del governo di unità nazionale rappresenti un importante passo in avanti nel travagliato processo di pace nel paese più giovane del mondo, la situazione nel paese resta critica sotto tutti i punti di vista. (segue) (Res)