Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (7)

- Alla vigilia dell’accordo di Giuba, infatti, la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani nel Sud Sudan ha denunciato nel suo quarto rapporto presentato al Consiglio per i diritti umani di Ginevra che milioni di civili nel paese sono stati deliberatamente privati dell'accesso ai servizi di base e molti di loro sono stati lasciare morire di fame deliberatamente. “Il Sud Sudan si trova in un momento critico in cui i suoi leader sono chiamati a compiere delle scelte ferme per portare avanti il processo di attuazione dell'Accordo rivitalizzato sulla risoluzione del conflitto”, ha osservato il relatore del rapporto, Barney Afako. “Sollecitiamo tutte le parti a raddoppiare gli sforzi per risolvere i problemi chiave rimasti in sospeso”, ha aggiunto. Il documento afferma che la corruzione e la concorrenza politica hanno alimentato le violazioni dei diritti umani e sono i principali motori del conflitto etnico. Accogliendo con favore la recente decisione del governo del Sud Sudan e del presidente Salva Kiir di ridurre a dieci il numero di stati nel paese – requisito fondamentale per sbloccare il processo di pace – la Commissione ha osservato che la proposta creazione di tre aree amministrative rimane controversa. Un'altra sfida ancora in sospeso è la questione delle disposizioni in materia di sicurezza, compresa la formazione di forze unificate e la protezione per i leader dell'opposizione di alto livello. (segue) (Res)