Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto, inoltre, milioni di dollari sono stati deviati dall’Agenzia nazionale delle entrate che ha così esaurito le risorse che avrebbero potuto essere utilizzate per proteggere, soddisfare e promuovere i diritti economici, sociali e culturali dei civili del Sud Sudan. Inoltre, secondo la Commissione Onu, livelli estremi di povertà e mancanza di accesso a servizi essenziali come l'assistenza sanitaria e l'istruzione sono stati aggravati da atti che equivalgono a reati economici perpetrati da membri dell'apparato statale. “I funzionari del governo del Sud Sudan sono implicati nel saccheggio di fondi pubblici, nonché nel riciclaggio di denaro, nella corruzione e nell'evasione fiscale”, ha affermato il presidente della Commissione, Yasmin Sooka. “I funzionari di alto rango hanno utilizzato le loro posizioni ufficiali per influenzare le decisioni sull'allocazione delle risorse statali e degli appalti ufficiali, deviando i fondi pubblici per guadagno e vantaggio personale”, ha aggiunto. Il saccheggio delle casse pubbliche da parte dei funzionari sta inoltre avendo un impatto catastrofico sulla situazione umanitaria nel Sud Sudan, lasciando oltre il 55 per cento della popolazione – principalmente donne e bambini – in uno stato di insicurezza alimentare acuta a causa della politica deliberata di impedire agli aiuti umanitari di raggiungere i civili da diverse parti in conflitto. (segue) (Res)