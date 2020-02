Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (9)

- Ciò è aggravato dai fattori indotti dal clima e dallo spostamento su larga scala a causa del conflitto. “La fame intenzionale si sta manifestando chiaramente secondo linee etniche e politiche, nel tentativo di emarginare le comunità dissidenti”, ha affermato il commissario Andrew Clapham, notando come la fame deliberata possa costituire un crimine di guerra o contro l'umanità. Il processo di pace rivitalizzato, firmato nel settembre 2018 ad Addis Abeba, ha portato a una fragile pace nel Sud Sudan, tuttavia il conflitto si è spostato verso un'intensificazione della violenza etnica a livello locale. Di grande preoccupazione, osserva il rapporto, è in particolare il numero di attacchi brutali al bestiame da parte sia dell'apparato statale che dell'opposizione, con conseguenti allarmanti tassi di sfollamento lungo le linee etniche, in particolare negli stati occidentali di Bahr el Ghazal, Unity e Jonglei. La Commissione ha anche ricevuto informazioni credibili sul fatto che i membri delle forze governative hanno armato le milizie locali con armi leggere e pesanti, tra cui fucili d'assalto AK-47 e granate a propulsione spaziale, in modo da poter effettuare attacchi brutali contro le comunità vicine, spesso durante i periodi di migrazione del bestiame. Secondo il rapporto, sia le forze governative che l'opposizione continuano inoltre a reclutare forzatamente uomini e ragazzi in violazione del diritto internazionale umanitario. La Commissione ha infine documentato incidenti che hanno coinvolto otto unità separate delle forze armate e di gruppi armati che reclutano, addestrano e utilizzano bambini di età pari o inferiore a 12 anni. Il reclutamento di minori è contrario alla legge interna del Sud Sudan e alla legge dei trattati, incluso il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, a cui il Sud Sudan ha aderito nel settembre 2018. (segue) (Res)