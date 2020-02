Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se sul piano della sicurezza la situazione nel paese resta critica, non appare più rosea quella umanitaria. Secondo quanto denunciato la scorsa settimana dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e il Programma alimentare mondiale (Pam) nell’ultimo rapporto sulla classificazione integrata della fase di sicurezza alimentare (Ipc), circa 6,5 milioni di persone nel Sud Sudan – più della metà della popolazione – rischiano di essere afflitti da insicurezza alimentare acuta al culmine della cosiddetta stagione delle piogge (da maggio a luglio). In particolare, le tre agenzie prevedono che la fame aumenterà a partire da questo mese principalmente a causa dell’esaurimento delle scorte di cibo e dei prezzi elevati degli alimenti. Nel complesso, gli effetti cumulativi delle inondazioni e del relativo spostamento della popolazione, l’insicurezza localizzata, la crisi economica, la bassa produzione agricola e gli anni prolungati di esaurimento delle risorse continuano a rappresentare una seria minaccia alla sicurezza alimentare. (segue) (Res)