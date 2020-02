Sud Sudan: formato il governo di unità nazionale, ma gli ostacoli alla pace restano molti (11)

- Il rapporto rileva inoltre che la relativa pace e stabilità nel paese hanno portato ad alcuni miglioramenti nella situazione generale della sicurezza alimentare, con la prossima stagione magra che dovrebbe essere leggermente meno grave rispetto a quella dell'anno scorso, quando 6,9 milioni di persone erano in "crisi" o peggio insicurezza alimentare. Ad esempio, dalla firma dell'accordo di pace rivitalizzato nel settembre 2018, la produzione di cereali è aumentata del 10 per cento e un ambiente più stabile ha permesso ad alcuni agricoltori di riprendere il proprio sostentamento che, combinato con piogge favorevoli, ha portato ad un aumento della produzione alimentare. Il rapporto stima inoltre che 1,3 milioni di bambini soffriranno di malnutrizione acuta nel 2020. Tra il 2019 e il 2020 la prevalenza della malnutrizione acuta tra i bambini è leggermente aumentata dall'11,7 al 12,6 per cento in tutto il paese, ma l'aumento è stato considerevolmente più elevato nelle contee colpite dalle inondazioni - dal 19,5 al 23,8 per cento a Jonglei e dal 14 al 16,4 per cento nell'alto Nilo. Ciò può essere attribuito alla minore disponibilità di cibo e all'elevata morbilità, principalmente a causa dell'acqua contaminata e di un'impennata della malaria dovuta all'acqua stagnante. (Res)