Venezuela: Onu, un venezuelano du tre in condizione di insicurezza alimentare

- Un venezuelano su tre si trova in condizione di insicurezza alimentare e ha bisogno di assistenza. E’ quanto si legge in uno studio condotto dal Programma alimentare mondiale (Pam) in Venezuela. Secondo l’agenzia Onu il 32,3 per cento dei venezuelani ha difficoltà a procurarsi il cibo di cui ha bisogno; cifra che include 2,3 milioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare grave, pari al 7,9 per cento della popolazione. La valutazione è stata condotta dal Pam tra luglio e settembre scorsi su richiesta del governo venezuelano. L’agenzia ha assicurato di avere avuto “completa indipendenza” e “accesso senza alcun impedimento a tutte le aree del paese per la raccolta dei dati”. Gli stati in cui è più alto il livello di insicurezza alimentare sono quelli di Delta Amacuro (21 per cento), Amazonas (15 per cento), Falcon (13 per cento), Zulia (11 per cento) e Bolivar (11 per cento).(Brb)