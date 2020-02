Coronavirus: Bonaccini (Emilia Romagna), regia unica con governo per superare crisi

- "Una regia unica che io considero indispensabile, in coordinamento con il governo e con il contributo di ascolto di tutte le categorie interessate dai riflessi economici e sociali di questa crisi”. Questa sarà la strategia del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini che oggi ha presieduto un incontro in Regione con istituzioni e parti sociali per fare il punto sul coronavirus. Secondo Bonaccini la situazione è "in rapida mutazione e per alcuni versi dai contorni imprevedibili: per quanto ci riguarda noi stiamo per diramare alle Prefetture e ai sindaci i dettagli della nostra ordinanza e, come Regioni, cerchiamo di rendere chiare in un quadro di coerenza, le misure assunte, ponendo al centro innanzi tutto il tema della massima prevenzione". (Ren)