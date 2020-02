Coronavirus: Romeo (Lega), insulti Crimi sono ricerca visibilità, M5s chieda scusa a paese

- Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in una nota commenta le dichiarazioni del capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, in merito al coronavirus. "Comprendiamo la necessità di visibilità, che però non si ottiene insultando e raccontando falsità. Crimi sappia che la verità è che per Conte e i suoi ministri fino al giorno prima che esplodesse il caso, tutto era sotto controllo. Anziché offendere chiedano scusa agli italiani e diano risposte concrete al paese", afferma Romeo. (Rin)