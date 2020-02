Coronavirus: vicesindaco Scavuzzo, servizi comunali regolarmente erogati, ad Anagrafe calo 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi comunali a Milano continuano a essere erogati regolarmente, con eccezione di asili nido e scuole dell'infanzia. Nonostante questo i cittadini agli sportelli calano: oggi l'Anagrafe ha registrato una contrazione del 30 per cento degli utenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ovvero la settimana di Carnevale. Lo ha fatto sapere in Consiglio comunale la vicesindaca Anna Scavuzzo. "Abbiamo dato indicazione a tutti i dipendenti che i servizi che comportano un contatto con il pubblico sarebbero continuati a essere svolti regolarmente e così è stato fin da questa mattina. Ovviamente a eccezione di quelli che abbiamo ritenuto sensibili dal punto di vista del rispetto dell'ordinanza, come i nidi e i servizi all'infanzia. Gli sportelli comunali che erogano servizi all'utenza, come polizia locale, anagrafe, stato civile, urbanistica, tributi, servizi cimiteriali e sociali, hanno continuato anche questa mattina a operare regolarmente secondo gli orari programmati. Gli appuntamenti con i cittadini relativi a istanze che non presentassero carattere di urgenza e di indifferibilità sono invece stati rinviati e riprogrammati, con l'obiettivo di abbassare il numero di persone che si dovessero eventualmente trovare nelle sale d'attesa dei nostri servizi o in coda", ha comunicato la vicesindaco. "Sono state regolarmente ricevute - ha proseguito Scavuzzo - tutte le istanze arrivate agli uffici di protocollo, abbiamo prediletto e suggerito l'utilizzo di tutti i canali digitali per chi ne avesse la possibilità e abbiamo dato alcune prescrizioni sulle attività degli sportelli fisici per avere una tutela sia per i cittadini che arrivavano agli sportelli che per il personale di sportello. Abbiamo evitato il sovraffollamento dei locali, abbiamo previsto quelle norme di comportamento che il Ministero ha diffuso e abbiamo lavorato per un potenziamento delle attività di pulizia". (segue) (Rem)