Coronavirus: vicesindaco Scavuzzo, servizi comunali regolarmente erogati, ad Anagrafe calo 30 per cento (2)

- Rispetto alla giornata di oggi, la vicesindaco ha fatto sapere che "è stata più morbida, complice anche la sospensione delle attività scolastiche e il fatto che siamo nella settimana che va verso il Carnevale. Abbiamo avuto una presenza anche negli uffici di poco inferiore rispetto a quella che era più o meno in periodo analogo: l'Anagrafe ha registrato circa un 30 per cento in meno rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Tutti gli sportelli sono risultati aperti, con anche una presenza significativa da parte del personale che ci ha permesso di poter erogare tali servizi". "I servizi di pulizia di Amsa sono proseguiti regolarmente. Le partecipate hanno anch'esse condiviso un percorso analogo nella comunicazione con i loro sindacati e con i loro lavoratori. Milano Ristorazione ha chiaramente sospeso l'attività di erogazione pasti nelle scuole, mentre è proseguita nei centri diurni e nelle residenze per anziani. Siamo in contatto con i presidenti di municipio, che ieri abbiamo coinvolto nell'incontro con Regione Lombardia, in modo che potessero avere informazioni di prima mano e potessero aiutarci nella diffusione delle informazioni". "Come ha ribadito ieri il sindaco - ha concluso Scavuzzo - in questo momento riteniamo non utile discutere le direttive e le disposizioni che sono impartite dalle autorità competenti, siamo tutti chiamati a eseguirle con professionalità, impegno e senso di responsabilità ed è con questo spirito che abbiamo provveduto ad adempiere ai nostri compiti". Il presidente dell'Aula di Palazzo Marino, Lamberto Bertolè, ha poi fatto sapere di aver valutato con Regione Lombardia un momento di confronto nei prossimi giorni o in Consiglio comunale o in commissione consiliare. (Rem)