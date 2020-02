Infrastrutture: Argentina e Regno Unito avviano colloqui su investimenti nel settore ferroviario (2)

- "Oggi ho ricevuto il rappresentante del ministero del Commercio dell'ambasciata britannica, è stata una riunione gratificante dove abbiamo scambiato conoscenze, idee e progetti che nel futuro potranno favorire lo sviluppo ferroviario nel nostro paese", ha dichiarato da parte sua sempre su twitter il direttore di Adifse, Lissalde. Come ha ricordato Kent, il Regno Unito "ha una storia molto importante in materia di ferrovie in Argentina". La rete ferroviaria argentina è stata infatti di proprietà dello stato inglese fino al 1948 quando il primo governo di Juan Domingo Peron (1946-1952) decise la nazionalizzazione degli oltre 25 mila chilometri di strade ferrate già presenti nel paese. (segue) (Abu)