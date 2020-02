Infrastrutture: Argentina e Regno Unito avviano colloqui su investimenti nel settore ferroviario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, secondo dati ufficiali, è aumentata inoltre la partecipazione di attori privati oltre all'azienda petrolifera di Stato, Ypf, la cui presenza è passata da un 62 per cento nel 2015 al 46 per cento di quest'ultimo anno. Questo grazie allo sviluppo degli investimenti di compagnie come Exxon, con un 9 per cento del totale, Total con l'8 per cento, Pluspetrol e Tecpetrol con il 7 per cento, e Pan American e Shell con il 5 per cento. (segue) (Abu)