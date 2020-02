Infrastrutture: Argentina e Regno Unito avviano colloqui su investimenti nel settore ferroviario (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione di sfruttamento del gasdotto è prevista per un periodo di 35 anni, i primi 17 dei quali con un regime speciale provvisorio che favorisce il ritorno degli investimenti effettuati dal concessionario. L'assegnazione di una parte della capacità di trasporto iniziale del gasdotto, segnala il decreto, "sarà determinata in modo diretto mentre il resto verrà assegnato attraverso procedimenti di assegnazione aperti in modo da garantire la non discriminazione nell'accesso". Il governo giustifica l'adozione di un decreto con la necessità di "procedere immediatamente alla costruzione di progetti infrastrutturali per consentire il rapido sviluppo e l'uso delle vaste risorse di gas naturale esistenti nella formazione di Vaca Muerta, al fine di garantire la fornitura a lungo termine di gas naturale come priorità". (segue) (Abu)