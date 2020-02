Infrastrutture: Argentina e Regno Unito avviano colloqui su investimenti nel settore ferroviario (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bacino di "Vaca Muerta", giacimento di 30 mila chilometri quadrati nella regione patagonica argentina, tra le province di Neuquen e Rio Negro, è la seconda riserva al mondo di "shale gas" o gas di scisto. Per essere sfruttato il gas di scisto richiede una tecnologia estrattiva costosa e considerata dagli ecologisti estremamente dannosa per l'ambiente: il fracking. Grazie a una forte politica di incentivi del governo, le principali compagnie petrolifere internazionali (Shell, Exxon, Total, Bp, Wintershall) hanno avviato negli ultimi due anni una forte campagna di investimenti e hanno dato il via allo sfruttamento intensivo di quest'area. (Abu)