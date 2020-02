Difesa: incontro tra ministri di Grecia e Francia, focus su firma accordo di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia e la Francia firmeranno nei prossimi mesi un accordo sulla cooperazione nel settore della difesa: è quanto emerso dall'incontro di oggi ad Atene tra i ministri della Difesa dei due paesi, Nikos Panagiotopoulos e Florence Parly. "Abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione bilaterale sulla difesa e sulla sicurezza in un modo molto significativo", ha dichiarato Parly. L'accordo in oggetto, secondo quanto riportato dalla stampa di Atene, dovrebbe essere firmato nel mese di giugno e includerà anche l'organizzazione di esercitazioni congiunte Francia-Grecia, sia navali che terrestri, oltre che un aumento della presenza militare francese nel Mediterraneo orientale e della cooperazione bilaterale nell'industria della difesa. I velivoli francesi Rafale, ha annunciato Parly, prenderanno parte alle esercitazioni Iniochos, in programma nello spazio aereo greco a maggio. (segue) (Gra)