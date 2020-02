Suppletive: Pentangelo (FI), ha vinto astensione e ha perso de Magistris

- "Vince l'astensionismo, trionfa la disaffezione e l'indifferenza dei cittadini per la politica di chi ci amministra, a partire da de Magistris". Lo ha affermato in una nota l'onorevole Antonio Pentangelo, deputato e coordinatore di Forza Italia della provincia di Napoli. Pentangelo ha aggiunto: "Di fronte ad una fuga dalle urne di queste dimensioni non si può certo parlare di elezioni vere e democratiche, cioè partecipate, né procedere ad alcuna analisi di un voto che non c'è stato". Quindi ha continuato: "Il non voto è l'unico dato politico ed ha l'inequivocabile significato di una bocciatura sonora che non riguarda certo il lusinghiero risultato di Salvatore Guangi, che ha anzi incrementato il proprio consenso sul territorio sorpassando i 5 stelle, ma quello di un sindaco che tra cattiva amministrazione e omissioni di ogni sorta è riuscito a far scappare tutti gli elettori a gambe levate".(Ren)