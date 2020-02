Ue: oggi e domani commissario Urpilainen in Mauritania per vertice G5 Sahel

- Il commissario europeo per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, andrà in Mauritania oggi e domani per partecipare al vertice G5 Sahel e alla prima assemblea generale dell'Alleanza Sahel, a Nouakchott, che si tiene domani. Lo ha reso noto la Commissione europea specificando che la partecipazione del commissario evidenzia l'impegno dell'Ue nei confronti dei paesi del G5 Sahel per sostenere la regione verso la stabilizzazione e la ripresa. "Siamo uniti contro le enormi sfide per la stabilità del Sahel e oltre. Stiamo lavorando risolutamente per costruire azioni più forti per garantire la pace e lo sviluppo per la popolazione della regione del Sahel", ha dichiarato il commissario. (segue) (Beb)