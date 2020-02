Croazia-Slovenia: nuovo presidente Milanovic giovedì da omologo Pahor per prima visita all'estero

- Il nuovo presidente croato Zoran Milanovic si recherà giovedì a Otocec in Slovenia per la propria prima visita ufficiale all'estero dall'assunzione dell'incarico. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Sta", Milanovic incontrerà l'omologo sloveno Borut Pahor. L'ex presidente di Zagabria Kolinda Grabar-Kitarovic ha scelto a propria volta la Slovenia per l'ultima visita del suo mandato quinquennale.(Zac)