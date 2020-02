Argentina: crisi del debito, inizia oggi "road show" ministro Economia Guzman negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, sarà oggi a Washington per proseguire i colloqui in materia di debito estero con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Non sono esclusi, segnala la stampa argentina, incontri con rappresentanti anche della Banca mondiale (Bm) e della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid). Il soggiorno di Guzman negli Stati Uniti proseguirà domani a New York, dove sono previste riunioni con i rappresentanti dei principali fondi di investimento possessori di titoli argentini. Sarà questa la parte più delicata del "roadshow" statunitense del ministro argentino. Guzman ha infatti il compito di convincere i creditori privati ad accettare una "significativa ristrutturazione" del debito, punto centrale delle trattative sul quale lo stesso Fmi ha dato il suo assenso nei giorni scorsi. La proposta argentina, secondo quanto emerso finora, prevede in questo senso una dilazione dei pagamenti di almeno tre anni delle scadenze sia degli interessi che del capitale prestato. (segue) (Abu)