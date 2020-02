Monza: trovato con un kg di coca e 30 mila euro, arrestato pusher 40enne

- Un 40enne marocchino con precedenti specifici è stato arrestato per spaccio nel Monzese dai carabinieri di Vimercate. Lo scorso venerdì pomeriggio i militari hanno intercettato nel Comune di Ornago (MB) un'auto sospetta con alla guida l'uomo già noto alle forze dell'ordine che, alla vista della pattuglia dell'Arma, ha provato invano di far perdere le tracce. Dopo un breve inseguimento, il conducente è stato fermato. La perquisizione eseguita sul posto permetteva di scoprire 40 dosi di cocaina, pari a 27 grammi e la somma di 165 euro ritenuti proventi di precedenti cessioni. I carabinieri hanno poi individuato l'abitazione del 40enne a Inzago (MI) nonostante quest'ultimo avesse dichiarato di essere senza fissa dimora. Nella successiva perquisizione sono stati trovati altri 990 grammi di cocaina, già divisi in gran parte in dosi, nonché, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e circa 30 mila euro divisi in mazzette, anch'essi ritenuti proventi dell'attività di spaccio. (Rem)