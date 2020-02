Coronavirus: commissario Kyriakides, Italia ha agito con rapidità, domani missione Ecdc e Oms

- Le autorità italiane hanno agito con rapidità e trasparenza e domani, in accordo con Roma, verrà inviata nel paese una missione congiunta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha detto il commissario europeo alla Salute, Stella Kyriakides, in un punto stampa questa mattina in Commissione europea sugli ultimi sviluppi circa la diffusione del Coronavirus. "Stiamo seguendo molto da vicino la situazione in Italia" e la rapida diffusione del Coronavirus "dimostra quanto velocemente la situazione possa cambiare", ha detto. "La situazione in Italia è fonte di preoccupazione e dimostra quanto sia importante che gli Stati membri siano pronti nel caso debbano affrontare situazioni simili", ha aggiunto. (segue) (Beb)