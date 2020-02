Coronavirus: commissario Kyriakides, Italia ha agito con rapidità, domani missione Ecdc e Oms (2)

- Kyriakides ha spiegato di essere "in contatto costante" con il ministro alla Salute, Roberto Speranza, e di essere informata sulle misure prese. "Non possiamo che felicitarci con le autorità italiane per la rapidità e la trasparenza con cui hanno agito, cosa che penso sia molto importante", ha spiegato. "Da sabato ci sono contatti quotidiani a livello tecnico con le autorità italiane, la Commissione, l'Ecdc e l'Oms in merito all'evoluzione della situazione. Nel contesto dei nostri contatti con l'Italia, vi informo che, in accordo con le autorità italiane, domani sarà inviata una missione congiunta dell'Ecdc e dell'Oms. In vista dei recenti sviluppi abbiamo chiesto all'Ecdc di aggiornare la valutazione del rischio, prendendo in considerazione gli sviluppi in Italia e i possibili scenari che possono essere valutati", ha spiegato. (Beb)